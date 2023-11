Macri desató nueva polémica en Argentina: duras palabras a Maradona tras el triunfo de Milei

El exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), que cruza constantemente las líneas entre política y fútbol con su doble rol de 'socio' del presidente electo, Javier Milei, y su aspiración de ser vicepresidente de Boca Juniors, ha sembrado una nueva polémica en Argentina.



Después de regresar del Mundial de Qatar 2022 y expresar su deseo de que Argentina se pareciera en algo al país asiático -lo que le generó protestas de organismos pro derechos humanos o activistas LGTB+- o de calificar, en ese marco deportivo, a los alemanes como "raza superior", el también expresidente de Boca Juniors (1995-2007) asimiló el triunfo en las elecciones del libertario Javier Milei con el de la selección argentina y dictó "el fin de la era Maradona".



En una entrevista con la cadena TN, Macri dijo que el título logrado por la Albiceleste liderada por Lionel Messi en Catar 2022 "marca un cambio de época en Argentina", al igual que los resultados de la segunda vuelta electoral celebrada el pasado domingo, que elevaron a Milei a la jefatura de Estado.

"Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo porque es un ídolo, de Maradona, en la que era él, el disruptivo y trasgresor. Todos alrededor de él y todo dependiendo de él”, indicó el exmandatario.



Macri opinó que, a diferencia del Mundial de 1986, en el que Argentina ganó con 'el Diego' como estrella, el reciente campeonato del Mundo ganado por Argentina fue "con el mejor del mundo, pero con un equipo", en el que "cada uno cumplió su tarea y lo acompañó”.



Además el político defendió que, a diferencia del 'Barrilete Cósmico', Messi es un líder positivo, pro familia, humilde y cuyos hijos tienen un lugar impresionante.



"El tipo más querido del mundo. Todo un modelo al que el argentino empezó a valorar en lugar de tener como ídolo al vivo, trasgresor”, espetó Macri en referencia a los '10' más relevantes de la historia del fútbol argentino.

El de Tandil finalizó esta inusual metáfora redondeando con la expresión política de lo que ocurrió el domingo.



"La Argentina en esta elección eligió entre el vivo y fullero, como dice Cristina Kirchner, y entre un hombre de la ciudadanía que viene por un cambio, que planteó sus propuestas abiertamente y que lo castigaron, pero las sostuvo", opinó Macri sobre los perfiles del oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei.

¿Que opinó la hija de Maradona?

Estas palabras no sentaron nada bien a la hija del 'Pelusa', Gianinna Maradona, que utilizó en sus redes sociales el término "cartonero" para referirse a Macri; ese mote se lo dio Maradona cuando regresó a Boca en 1995, por bajar las primas al equipo si no se alcanzaban los objetivos marcados.



"Vos sos insignificante para el mundo. Mi papá en cambio no, y aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio. tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodilló ante tu poder?", publicó en Instagram.

