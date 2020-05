La secretaria de educación de Bogotá, Edna Bonilla, reveló que desde el distrito ya se trabaja en varias alternativas para que los estudiantes puedan retornar a sus clases de manera presencial, en los próximos meses.

Según la funcionaria en este momento, aunque no se ha tomado una decisión junto al Ministerio de Educación, sí se están revisando casos exitosos de otros países en los que se han adoptado medidas.

Una de las que se están estudiando tiene que ver con la reducción de estudiantes por aula para mantener el distanciamiento social del que tanto ha hecho énfasis la alcaldesa Claudia López.

"A mi me impresiona cuando dicen que vamos a volver a la normalidad, pero no. Vamos a volver a las aulas a una nueva realidad, será seguramente en el segundo semestre pero no va ser normalidad", señaló la secretaria de Educación de la capital colombiana.

Explicó que "a nosotros nos va tocar, por ejemplo, entender el distanciamiento. Hoy nuestras aulas están diseñadas para tener 40 o 42 o incluso hasta 45 niños; seguramente no vamos a tener más de 15 niños por aula".

Por último, añadió que "seguramente nos va a tocar una semana va la mitad de los niños de un grado, la otra semana la otra mitad y estamos mirando cómo manejaríamos el tema de la alimentación escolar. Nos va tocar establecer unos turnos, siempre los mecanismos deben garantizar el bienestar de los niños, nos toca revisar como vamos a volver", dijo Edna Bonilla.

Cabe señalar que el Gobierno ha asegurado que ya se trabaja en unos protocolos para que los niños y jóvenes puedan regresar a los colegios y universidades, tras el aislamiento obligatorio que el presidente Iván Duque amplió hasta el 31 de mayo.