Minsalud advierte que mayo sería el mes más duro del coronavirus en Colombia

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud de Colombia, se refirió al hecho de que el país haya pasado de la etapa de contención a mitigación del coronavirus. Esto sucede cuando los contagios que no tienen nexo epidemiológico superan el 10 % de los casos totales.

Al respecto, Ruiz Gómez dio un parte de tranquilidad: "Hemos logrado que nuestra entrada a la fase de mitigación (...) se haya demorado más que en otros países".

"Nuestra curva está un poco más aplanada. Tenemos, para las semanas que ya llevamos en epidemia, menor números de casos que otros países. La mortalidad es relativamente menor y el número de hospitalizados y de personas que han tenido que entrar a cuidados intensivos también es un poco menor que la mayor parte de los países, por lo menos de países comparables en población y tamaño de Colombia", explicó el ministro a Voces RCN.

Sin embargo, el funcionario no se refirió a la posibilidad de extender o no la cuarentena, que termina el 13 de abril: "La información es limitada y la incertidumbre sobre lo que pueda pasar a futuro es obviamente grande". Asimismo, para tomar una decisión de ampliar o no el aislamiento, Ruiz Gómez indicó que hay que considerar aspectos como el impacto económico.

"Todos los países del mundo tienen ese dilema: cómo abordar ese dilema entre apretar las medidas para contener la epidemia frente a los efectos que tiene esa misma decisión", dijo.

Respecto a qué momento puede ser el más difícil para el país en cuanto a contagios, el ministro explicó que esto depende de las medidas que se están tomando: "Las semanas más difíciles pueden ser la semana ocho, la semana diez. Eso da mediados de mayo, evidentemente, si no se hiciera nada".