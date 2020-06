Natalia Barulich, novia de Neymar, sorprendió con provocadora foto e indirecta a Maluma

Natalia Barulich no ha parado de ser tendencia en las redes sociales desde que confesó cómo había sido su relación con el reguetonero Maluma, con quien terminó en octubre pasado tras dos años de relación. Ahora sostiene una relación con Neymar, futbolista brasileño.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabría que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, afirmó la modelo en una reciente entrevista.

Sin embargo, en esta ocasión la modelo llamó la atención de los internautas al compartir una imagen desnuda, algo con los cual dejó muy poco a la imaginación. Natalia se tapó estratégicamente con una sábana blanca sus partes íntimas, pero dejó al descubierto sus tonificados glúteos.

“Lo dejé ir para poder ser libre”, fue el mensaje con el que acompaño su sensual imagen.

Rápidamente sus seguidores aseguraron que la frase que escribió era una indirecta para el paisa, pues en dicha entrevista aseguró que no estaba recibiendo el mismo amor que ella daba, por lo tanto, decidió dejarlo y seguir su vida.

Cabe mencionar que la cubana-croata se conoció con Maluma durante la grabación del video de ‘Felices los cuatros’ y se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula internacional.

Por último, es importante destacar que ambas celebridades se llevan bien hoy en día y no han dudado en intercambiar comentarios en sus publicaciones.