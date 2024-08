Nelson Velásquez podría ir a prisión ¿Por qué delito lo condenaron?

¿Quién es Nelson Velásquez?

Nelson Velásquez es uno de los cantantes del género vallenato más reconocidos nacional e internacionalmente, especialmente en el estilo romántico. El artista integró la agrupación de Los Inquietos del Vallenato desde mediados de los 90 y hasta el 2004, cuando comenzó su carrera como solista.

Como vocalista de Los Inquietos, Nelson Velásquez grabó éxitos como 'Quiero saber de ti', 'No le temas al amor', 'Cada día te quiero más', 'No dudes de mí', 'Ahora que te vas', 'Te sorprenderás', 'Beso tras beso', 'Suave brisa', 'Tristeza', 'Mi dulce amor', 'No queda nada', 'Nunca niegues que te amo', 'Te pierdo y te pienso' y 'Buscaré otro amor', entre otras.

Posterior a eso, como solista, al lado del acordeonero Emerson Plata, lanzó canciones como ‘Ajena’, ‘Casualidad’, 'Por querer olvidarte', 'No puedo perdonarte', 'Un poquito más', 'Y pasará', 'Atrévete a quererme' y 'Te amé', entre otras.