"Ni vencido estando vencido": Tulio no se rinde y dará pelea por la Gobernación del Valle

Por otra parte, Tulio Gómez convocó a una rueda de prensa donde aseguró que el contrato suscrito entre el América y la Alcaldía de Cali nunca se ejecutó. Por ende, no existe la inhabilidad por la cual fue revocado.

"Seguiremos en campaña. Somos respetuosos de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, pero seguiremos en campaña hasta agotar las últimas instancias. Hay intereses que quieren que Tulio Gómez no sea candidato, yo los invito a que me dejen participar y si me van a vencer que sea en las urnas", aseveró el empresario.

Así las cosas, Gómez mantiene en firme su aspiración por ser el nuevo gobernador del Valle del Cauca cuando se celebren las elecciones regionales el próximo 29 de octubre a nivel nacional.

