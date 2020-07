“No hay duda de que el pico en Bogotá será en agosto": Claudia López

“No hay duda de que nuestro pico será en agosto, no sabemos en qué semana pero sin duda va a ser agosto”, aseguró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en entrevista con La FM, recalcando que lo que se hizo fue postergar ese momento difícil para aumentar la capacidad hospitalaria.

Por ello, manifestó que estas seis semanas que vienen “son las más difíciles” y pidió que los bogotanos se cuiden, no salgan a la calle y si lo hacen siempre usando tapabocas. “No se vayan de visitas. Les ruego, si no tienen que salir quédese en casa así no esté en turno de cuarentena su localidad”.

La mandataria alertó que cuando pasen estas seis semanas difíciles “nuestros médicos van a estar extenuados, entonces tenemos que dejarlos descansar una semana” para iniciar una reapertura de nuevas actividades, donde la prioridad será el regreso de los niños al colegio.

Indicó que los casos han crecido en julio porque aumentó la realización de testeos para identificar más rápido a los contagiados. “Podemos comprar ventiladores, camas UCI, pero no podemos comprar médicos intensivistas, ya llegamos a la capacidad y ahora debemos enfrentar así el pico”.

A quienes critican que de nuevo se hayan decretado cierres y se han mostrado cansados de estar aislados, López les respondió con vehemencia: “Yo también estoy cansada, esto es duro, es pesado y durará un año. Llevamos cuatro meses, esto es como una maratón y no nos podemos cansar en los primeros 400 metros”.

Dijo que esto tampoco lo esperaba ella en su primer año de administración porque tenía otros planes en su gobierno. “Tenía más sueños por hacer en mi primer año de la Alcaldía que ser la enfermera del covid-19”.

Finalmente advirtió que este pico que vivirá la ciudad no será el único y que puede suceder que se den tres picos cuando se reabran más actividades, pero “este es el más duro porque puede ser el más mortal”.