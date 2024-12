Novena de Navidad completa; día 1: 16 de diciembre 2024

La Novena de Navidad es una tradición religiosa que se celebra durante los nueve días previos a la Navidad. Cada día incluye oraciones específicas y reflexiones dedicadas al Niño Jesús, la Virgen María y San José, además de cantos conocidos como "Gozos". A continuación, se detalla el contenido correspondiente al día uno:

ORDEN DE LA NOVENA

Oración inicial de todos los días Oración a la Santísima Virgen Oración a San José Consideración del día (en este caso, del primer día) Los Gozos Oración al Niño Jesús

ORACIÓN INICIAL (DE TODOS LOS DÍAS)

Para comenzar la Novena

¡Benignísimo Dios de infinita caridad!

Que tanto amasteis a los hombres

Que les disteis en vuestro Hijo

La mejor prenda de vuestro amor,

Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen,

Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio.

Yo, en nombre de todos los mortales,

Os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad

Y demás virtudes de vuestro Hijo humanado,

Suplicándoos por sus divinos méritos,

Por las incomodidades con que nació

Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre,

Que dispongáis nuestros corazones

Con humildad profunda,

Con amor encendido,

Con total desprecio de todo lo terreno,

Para que el recién nacido Jesús

Tenga en ellos su cuna y more eternamente.

Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN

Soberana María,

Que por vuestras grandes virtudes

Y especialmente por vuestra humildad

Merecisteis que todo un Dios os escogiera por madre suya,

Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma

Y la de todos los que en este tiempo hagan esta Novena

Para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo.

Oh dulcísima Madre,

Comunicadme algo del profundo recogimiento

Y divina ternura con la que le aguardasteis,

Para que nos hagáis menos indignos de verle,

Amarle y adorarle por toda la eternidad.

Amén.

Avemaría y Gloria.

ORACIÓN A SAN JOSÉ

Oh Santísimo José,

Esposo de María y padre adoptivo de Jesús.

Infinitas gracias doy a Dios

Porque os escogió para tan altos ministerios

Y os adornó con todos los dones proporcionados

A tan excelente grandeza.

Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño,

Que me asistáis en esta Novena y siempre,

Para que logre el fruto que deseo,

En honor y gloria de Dios y del bien de mi alma.

Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

CONSIDERACIÓN DEL PRIMER DÍA

El primer día de la Novena se reflexiona sobre el propósito del nacimiento de Jesús. La tradición enseña que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. En su infinita misericordia, decidió nacer pobre y humilde para dar ejemplo de virtudes esenciales como la humildad y el amor al prójimo. Este acto de amor y sacrificio invita a los fieles a preparar sus corazones para recibir a Jesús en Navidad.

LOS GOZOS

Los Gozos son un conjunto de versos cantados o recitados en los que se celebra el nacimiento de Jesús. Cada estrofa incluye una invocación al Niño Jesús, seguida por un estribillo común:

Estribillo común:

Dulce Jesús mío, mi niño adorado,

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

- Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh Divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios.



Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a nuestras almás! ¡Ven, no tardes tanto!



- Niño del pesebre, nuestro Dios y Hermano, Tú sabes y entiendes del dolor humano; que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado.



Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a nuestras almás! ¡Ven, no tardes tanto!



- Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios.



Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!



- Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, Pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave cayado, ya la oveja arisca ya el cordero manso.



Dulce Jesús, mío mi niño adorado. ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!



- Ábrase los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado; luce hermosa estrella, brota flor del campo.



Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!



- Tú te hiciste Niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano.



Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!



- Del débil auxilio, del doliente amparo; consuelo del triste, luz de desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado; mi constante amigo, mi divino hermano.



Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!



- Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto.



Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!



- haz de nuestra patria una gran familia; siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un sincero amor que nos una más.



Dulce Jesús mío, mi Niño adorado. ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

Para concluir la Novena

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!,

Que dijisteis a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento,

Y en persona suya a todos vuestros devotos:

"Esta es la prueba de mi amor, que todo lo que pidáis en mi Nombre, os lo concederá mi Padre".

Llenos de confianza en vuestra promesa,

Acudimos a Vos, oh Divino Niño.

Os consagramos nuestro corazón y todo nuestro ser,

Para que nuestra oración sea digna de ser escuchada.

Amén.

Este es el desarrollo correspondiente al primer día de la Novena de Navidad, que se realiza con devoción y constancia hasta el 24 de diciembre.