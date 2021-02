Nuevas medidas de la Alcaldía de Bogotá para la vacunación contra Covid-19

La Alcaldía de Bogotá definió siete puntos que serán los primeros en los que se va a realizar la vacunación masiva contra el covid-19 en la capital colombiana, tras la llegada de los primeros biológicos que se registrarán en los próximos días.

Asimismo, el distrito informó que para la primera jornada que se realizará el 20 de febrero, ya no se aplicarán 7.673 dosis, que eran las que llegarían inicialmente, sino más de 12.000 por decisión del Gobierno Nacional, que aumentó la cifra en las últimas horas.

“Las 12.562 dosis las vamos a aplicar en la Unidad de Salud del Simón Bolívar, en el hospital de Mederi, en la Fundación Santa fe, en el hospital de Kennedy, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el hospital Santa Clara, y en el Hospital Central de la Policía Nacional”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

“Los criteros que tuvimos son un mix de acuerdo a los lineamientos que nos dio el Gobierno Nacional. Una vez más, permítame insisto, quien no se vea en esta primera foto no quiere decir que no lo vamos a vacunar inmediatamente tengamos todos los biológicos”, expuso.

Asimismo, el funcionario explicó que esas primeras aplicaciones, en personal de la salud, son del biológico marca Pfizer y se establecerán estrictos protocolos para su transporte desde los ultracongeladores, hasta los sitios de vacunación.

“Esa vacuna sale de los -70 grados en el almacén de la Secretaría de Salud, se mete en una caja térmica y se tiene que garantizar que llegue entre dos y ocho grados a la Fundación Santa Fe; allí la van a recibir en una temperatura que no debe ser superior a los 8 grados centígrados y de ahí para adelante es vacunación común y corriente”, ejemplificó.

De igual forma, la Alcaldía de la ciudad aseguró que para las próximas vacunaciones que se van a realizar en adultos mayores de 80 años, quienes también pertenecen a la primera fase, se va utilizar el fármaco de la marca AstraZeneca, que no requiere el mismo nivel de congelación.

En total la capital tendrá habilitados 71 puestos de vacunación para adelantar la inmunización de la totalidad de la ciudadanía. Inicialmente sólo se van a habilitar siete para aplicar las dosis que llegan, pero se espera que en las próximas semanas arriben los biológicos para adultos mayores y el resto de trabajadores de la salud, que son un poco más de 77.000.