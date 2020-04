Obsesionado con las veteranas: se conocieron más secretos del padrastro de Neymar

No paran de conocerse secretos en torno al padrastro de Neymar. Tiago Ramos, un perfecto desconocido más allá de las fronteras en Brasil, se convirtió en protagonista de la farándula deportiva el fin de semana después de hacer pública su relación amorosa con la madre del astro del PSG. Nadine Santos no se cambia por nadie con su nueva pareja, menor que ella 37 años y una auténtica caja de sorpresas por los detalles que se han revelado de su vida personal.

Ramos, una celebridad en Instagram y una estrella de los eSports, es todo un amante del fitness, pero también de las mujeres mayores. Tal como lo reveló el periódico Extra de Brasil, el novio de Nadine Santos ya había intentado tener una relación afectiva con la presentadora Florinda Fernández, conocida como Flor, del canal SBT y quien tiene 55 años actualmente. Así quedó en evidencia con un video que se conoció donde Tiago Ramos se le declaró a la experimentada comunicadora.

“Cuando te veo hay un sentimiento inexplicable dentro de mí. Estoy aquí para decirte que estoy loco por ti. Si lo aceptas, creo que no te arrepentirás. Quiero invitarte a salir para que podamos conocernos mejor y quién sabe… Sé que las posibilidades son pocas. Lamento mi timidez y espero que me aceptes”, dijo el ahora padrastro de Neymar hace un tiempo cuando le profesó sus sentimientos a Florinda Fernández.

Consultada por lo sucedido aquella vez, Flor aseguró que Tiago Ramos “me pidió que saliera con él. Fue muy educado, amable y lindo. Por supuesto que no lo acepté, pero me sentí muy halagada por su afecto”.

Cabe recordar que tras conocerse la identidad del novio de la mamá de Neymar, trascendió que Ramos tuvo varias relaciones homosexuales en el pasado, las cuales incluyeron a un asesor de prensa, a un influenciador de Instagram, así como al chef personal de Neymar. Ello sin mencionar que hizo parte de un triángulo amoroso con una pareja gay a lo largo de un año.