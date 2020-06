Panorama de la nueva fase de aislamiento en las principales ciudades de Colombia

Las alcaldías locales de las principales ciudades del país, tomaron sus propias medidas de reapertura económica en esta nueva fase de aislamiento que inicia este lunes en Colombia.

Ciudades como Cartagena, Cali y Barranquilla continuaran en aislamiento preventivo debido a la cantidad de casos de contagio con COVID-19, y muchos sectores productivos seguirán cerrados, incluso en varios barrios de esas ciudades se aplican cercos epidemiológicos.

En el caso de Medellín y Bucaramanga sí habrá flexibilización de las medidas de confinamiento, siempre y cuando haya uso de tapabocas y normas estrictas de bioseguridad.

CARTAGENA.

Cartagena tiene 2.974 casos positivos y 136 muertos por la COVID-19, es por ello que, la Alcaldía emitió un decreto que establece el 'pico y cédula' de un solo dígito, con el propósito de evitar que salga el mayor número de personas. Estas medidas van desde 1 de junio hasta el 15 de junio.

También determinó la autoridad que, se cerraran los barrios Nelson Mandela, Olaya Herrera, Pozón, La María, La Esperanza y San Fernando, el alcalde explicó que con esta medida, se busca garantizar el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio necesario, para mitigar la propagación de COVID-19.

Según las autoridades sanitarias, en esos sectores están los mayores casos de contagio de persona a persona, por ello se dispondrá de cercos epidemiológicos en la entrada y salida de esos barrios.

Además se permitirá la circulación de los moradores de los sectores, desde las 6 a.m. hasta las 4 P.M., de acuerdo al número de cédula y se anunció que desde el Gobierno Nacional se dispondrá de 100 mil ayudas humanitarias para estas zonas.

MEDELLÍN.

La etapa de aislamiento inteligente en Medellín y el Valle de Aburrá comienza este lunes con flexibilidad en el comercio, pero con mayores controles en el uso del tapabocas. El alcalde, Daniel Quintero, insistió que el distanciamiento, de dos a cuatro metros, seguirá siendo fundamental para evitar la propagación del coronavirus.

En esta ciudad se permitirá la apertura de todos los centros comerciales, luego de visitas por parte de la Secretaría de Salud, adicionalmente se hará un plan piloto para abrir más negocios, dando prioridad a aquellos que tienen sus cámaras enlazadas con las del 123, hasta lograr la apertura total del comercio, que se espera se pueda hacer el próximo lunes 8 de junio.

Con el apoyo del Ejército y la Policía vigilarán el barrio Santa Cruz de Medellín, que deberá permanecer en cuarentena rigurosa por brote de coronavirus. Sus habitantes no podrán salir y se les garantizará la alimentación.

Para los 10 municipios del Valle de Aburrá, desde este lunes, el 'pico y cédula' será de cinco dígitos. rotación que se hace por números pares e impares por día.

En nueva etapa de aislamiento, los ciudadanos podrán elegir el horario para hacer deporte en Medellín. Es obligatorio usar el tapabocas y conservar las distancias.

CALI.

Acatando disposiciones del gobierno nacional, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina Gómez, aplazó la reapertura de los centros comerciales que estaba prevista para este lunes. Esta decisión a raíz del aumento de personas contagiadas con el coronavirus.

El mandatario local agregó que envió todos los protocolos y pactos firmados con los comerciantes a la ministra del Interior, Alicia Arango, con una carta explicando la situación, para la aprobación del retorno de varios sectores comerciales, una vez se logre contener el crecimiento de los contagios en la capital vallecaucana.

También desde este lunes se ordeno el cierre de la plaza de mercado más grande de Cali, Santa Elena, por ser uno de los sectores con un alto número de personas contagiadas con COVID-19.

BUCARAMANGA.

En Bucaramanga y Santander se establecieron modificaciones en el toque de queda el cual quedó de lunes a viernes de 6 P.M. a 5 a.m. y los fines de semana el día sábado irá desde las 6:00 P.M. hasta las 5:00 a.m. del próximo día hábil y para el día festivo aplica la medida.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, señaló que los ciudadanos deberán cumplir con el uso obligatorio del tapabocas o de lo contrario se someterán a sanciones.

Respecto al 'pico y cédula' se definió que quienes tengan su documento de identidad terminado en número par 2, 4, 6, 8 y 0, podrán salir los días pares, de igual manera cuyos dígitos terminen en número impar 1, 3, 5, 7, y 9, podrán salir los días impares.

Sin embargo, la Alcaldía de Bucaramanga determinó que a las personas que les coincida el pico y placa con el pico y cédula no podrán salir en su vehículo, porque ahora los ciudadanos tendrán tres días para realizar sus diligencias.

Las autoridades de Santander confirmaron que se mantendrán el cierre de fronteras para evitar que se presenten casos importados de COVID-19.

Los más de 40 mil comerciantes en Santander podrán abrir sus puertas siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad y solo podrán atender al 30% de su capacidad, tanto trabajadores como clientes deben usar tapabocas.

El plan piloto de la reapertura económica de Santander, inicia este lunes y estará vigente hasta el 15 de junio, luego de esa fecha se evaluará las determinaciones y se realizarán cambios de ser necesarios.

BARRANQUILLA.

En el comienzo de esta nueva fase del aislamiento preventivo en el departamento del Atlántico la gobernadora, Elsa Noguera, determinó que en los municipios no se reabrirá ningún sector productivo adicional a los ya exceptuados.

La mandataria asegura que no se flexibilizará el aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 7 de junio, con el fin de estabilizar la toma y el procesamiento de las pruebas, verificar que se cumplan los protocolos de bioseguridad en los sectores que tendrán apertura y entregar al mayor número de ciudadanos tapabocas para que estén protegidos.

En este mismo orden, la Alcaldía de Barranquilla indicó sobre la extensión del 'pico y cédula' hasta el próximo 15 de junio, en el mismo orden actual y no se abrirá ningún sector productivo adicional.

Además de esta medida ya se implementó la primera ley seca durante los fines de semana y lo sucesivos, que continuarán aplicando desde el viernes a las 6:00 P.M. hasta el lunes siguiente a las 6:00 a.m. Si el lunes es festivo, será hasta el martes a las 6:00 a.m. El 15 de junio se evaluará si se mantiene o no esta medida.

En la capital del Atlántico, el secretario Distrital de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, dio a conocer que se proyecta que el 6 de junio se pueda continuar con la apertura económica, de manera organizada, y que para ello se trabaja en protocolos con Fenalco y Asocentro, para los comerciantes, para los industriales con la Andi y Acopi, y en general con muchos otros gremios para que se preparen de la mejor manera.