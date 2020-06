"Papi cambió al mundo": hija de George Floyd estremece a Estados Unidos

Cambió y marcó la historia del mundo. Sí, así ven muchos a George Floyd, el afroamericano que murió hace unos días víctima de un policía en Estados Unidos que adelantó un proceso de arresto de manera irregular.

Vea también: George Floyd: el homenaje de Spike Lee con icónica escena de una película

Y la familia de Floyd también ha considerado que él un héroe que hizo al mundo fijar su mirada en lo que está pasando con el racismo. En las últimas horas, un video de su hija Gianna, ha conmovió al mundo.

La pequeña fue vista clamando justicia en las manifestaciones en Minneapolis en contra de ese racismo que sigue estando presente en los comportamientos de algunos estadounidenses.

Le puede interesar: Los Simpson se anticiparon: apagón de la Casa Blanca, una nueva predicción

“Mi papi cambió al mundo”, gritaba la hija de George Floyd mientras era cargada en hombros de Stephen Jackson, exjugador de NBA.

Este conmovedor hecho fue grabado por quienes también estaban manifestándose, algo que se hizo popular rápidamente en las redes sociales. Esto –como era de esperarse– también sumó mensajes de apoyo a la familia.

“Daddy changed the world.”



Powerful words from Gianna Floyd while Stephen Jackson carries her on his shoulders.



(via skrptz/IG) pic.twitter.com/sLYaiGxiz8