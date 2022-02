Petro y su burla a Alex Char por romance con Aida Merlano

Este fin de semana el candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, estuvo de gira por varias poblaciones de la costa atlántica y recorrió algunas municipios aledaños al río Magdalena.

Petro aprovechó estos eventos en plaza pública para hablar nuevamente sobre el candidato Alejandro Char, a quien algunos analistas lo han considerado como su principal rival en los departamentos del Caribe colombiano.

En esta oportunidad, el senador se burló del romance que tuvieron Char y la excongresista Aida Merlano y los comparó con la historia de ‘Romero y Julieta’, la icónica obra del escritor William Shakespeare.

“Shakespeare no podría escribir su Romeo y Julieta a la colombiana, porque como así que entonces el Romeo tratando de liberar a la Julieta porque ha caído en la cárcel y lo hace con una moto, pero en vez de abrazarla y llevarla a recorrer su propia existencia juntos, la va a matar para que no hable. El Romeo se volvió mafioso y Shakespeare no se imaginaba ese estilo”, indicó.

Petro arremetió no solo contra Char, sino también contra el contratista Julio Gerlein, quien según algunas conversaciones reveladas por Merlano, le habría entregado supuestamente 18.000 millones de pesos para financiar su campaña política.

“Ahí ven la grabación de Alex, Julio y Aida, como para una telenovela. Pablo Escobar se les quedó en pañales, por lo menos Pablo Escobar no se robaba la plata del presupuesto, pero estos sí se la roban. Se habla de 18.000 millones, pero 18.000 millones no se entregaron por amor”, manifestó.

Gustavo Petro destacó que Aida Merlano, a quien se refiere como ‘Julieta’, haya logrado escapar de quienes querían asesinarla para contar los hechos de corrupción electoral que comete la clase política colombiana.