Pico y cédula en Bogotá este viernes 10 de julio

Este viernes 10 de julio continúa la aplicación de la medida del Pico y Cédula en Bogotá con el fin de ayudar a disminuir el número de contagios que ha seguido al alza en los último días. Por su parte, la alcaldesa Claudia López, luego de la polémica con los ventiladores, salió a elogiar al Ministro de Salud, Fernando Ruiz, por su trabajo durante los meses de la pandemia.

A continuación, las personas con números de cédula terminados en los dígitos que anunció la Alcaldía de Bogotá, las cuales no podrán realizar diligencias bancarias, compras en supermercados y grandes superficies, pago de servicios y trámites notariales.

Pico y cédula este viernes 10 de julio en Bogotá

10 de julio: 0, 2 , 4, 6, 8



Luego de varios días de polémicas por los ventiladores y los supuestos daños que estos tenían, la alcaldesa Claudia López elogió el trabajo del Ministro Fernando Ruiz, quien en la víspera le contestó de forma vehemente a la mandataria por las recriminaciones lanzadas desde la semana pasada.



“Podemos tener coincidencias o diferencias en ciertas medidas a tomar por las particularidades que tiene Bogotá. Debo decir que siempre he encontrado coincidencias en lo que hay que hacer con el señor ministro. Eso ha sido muy importante para Colombia, no solo para Bogotá”, dijo López.



Al mismo tiempo señaló que “el Ministerio de Salud está encabezado por una persona que conoce de estos temas, que los puede abordar de manera profesional desde el punto de vista de salud pública y epidemiológico, no como un tema político, sino como un tema riguroso. Ha sido fundamental para la coordinación que hemos tenido en Bogotá y seguramente para el desempeño que ha habido en el resto de Colombia”.