Pico y cédula en Bogotá: nuevo anuncio de la alcaldesa Claudia López

Durante el homenaje a víctimas de la COVID-19 en Bogotá -en el marco de la celebración del cumpleaños de Bogotá-, la alcaldesa Claudia López Hernández, aunque destacó que el Distrito está preparado para afrontar la crisis, insistió en que la emergencia por el coronavirus durará por lo menos un año más.

“Nos falta mucho por aprender, pero tenemos el conocimiento suficiente para prepararnos, para vivir un año más con los efectos de la pandemia, para convivir con ella, hoy sabemos con certeza que si nos apresuramos en la reactivación de todos los sectores de la economía al tiempo uno sobre otro y de manera apresurada sacamos a más de siete millones de personas a la calle, no logramos reactivar la economía y el empleo, y en cambio si disparamos el contagio”, sostuvo.

Por eso agregó que “tenemos por lo tanto la oportunidad de decidir cómo podemos ajustarnos a los ritmos de ese virus mortal, a los tiempos, no se trata de escoger entre salir o no salir, se trata de aprender a no salir, no se trata de escoger entre trabajar o no trabajar, se trata de aprender a trabajar en una manera, en unos horarios y en unos ritmos que nos permitan cuidar la vida mientras convivimos con esta pandemia por lo menos un año más”.

Además puntualizó diciendo que “atravesaremos en este mes de agosto el primer pero no el último pico difícil de esta pandemia, atravesar por esta pandemia el próximo año a será como cruzar las cordilleras de nuestro país, aprender a subir y no fallecer en el intento (...) salir todos al tiempo disparan el contagio, el tapabocas es la nueva prenda de la vida, el lavado de manos y distanciamiento, como aprendimos a correr, como aprendimos a tener pico y placa vamos a seguir teniendo pico y cédula tenemos que adaptarnos sin resistirnos”.

Cabe señalar que las localidades de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón finalizarán su estricta cuarentena este 6 de agosto, mientras que Suba, Antonio Nariño y Engativá irán con la medida hasta el próximo 14 de agosto, fecha en la que se tendrá que decidir si la medida continúa y se amplía a otras zonas, ante el aumento de la COVID-19.