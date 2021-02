Pico y cédula en Cali, domingo 7 de febrero

Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, le solicitó al personal del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, tomar las medidas extremas de precaución y poner en aislamiento estricto a todas las personas que arriben desde los Estados Unidos.

“Dado que la Cepa Británica del Covid, la B.1.1.7 se propaga con rapidez en Florida y es más contagiosa y potencialmente más letal, se deben extremar medidas y adelantar cuarentena estricta a todos los q lleguen de USA Lo q menos queremos es un nuevo ingrediente a la crisis”, sostuvo Ospina en sus redes sociales.

PICO Y CÉDULA EN CALI PARA ESTE DOMINGO 7 FEBRERO

Domingo 7 de febrero: 1, 3, 5, 7 y 9.

Por otra parte, hay que recordar que la ciudad sigue mantiene el toque de queda y pico y cédula. Dichas medidas irán hasta la mitad del mes de febrero y luego se determinará las próximas decisiones para salvaguardar la vida de los caleños.

Asimismo, el horario que tiene la restricción de la movilidad es desde las 12:00 am hasta las 5:00 am del día siguiente, por lo cual en esa franja horaria no se podrá circular en las calles de Cali, salvo que tenga un permiso para transitar.