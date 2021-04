Pico y cédula en Cali, JUEVES 15 de abril

En Cali todavía siguen preocupados por el aumento de contagios de coronavirus que se han presentado en los últimos días en la capital del Valle del Cauca. No obstante, Jorge Iván Ospina le dijo a los ciudadanos que después de “terminar la reunión con expertos epidemiólogos y de analizar las métricas de contagios y concluimos que no habrá un confinamiento total por ahora, pero no descartamos esta opción".

Asimismo, resaltó que “haremos evaluaciones cada 6 horas junto con la Gobernación del Valle y las entidades prestadoras de salud para determinar si hay cambios significativos que nos obliguen a endurecer las medidas".

Le puede interesar: Ingreso Solidario: ¿hasta cuándo puedo reclamar los $320.000 pesos?

PICO Y CÉDULA EN CALI PARA HOY JUEVES 15 DE ABRIL

Jueves 15 de abril: 1, 3, 5, 7 o 9.

Por otra parte, la Alcaldía de Cali reiteró que "con referencia al pico y cédula, las autoridades distritales decidieron que para el ingreso a cualquier establecimiento de comercio a excepción de restaurantes, hoteles y similares, se aplicará la medida de acuerdo con el último dígito del documento de identidad". Así las cosas, hoy si podrán salir los ciudadanos que su último dígito de la cédula termine en impar.

Vea también: Ingreso Solidario: quiénes recibirán el pago de $320.000 pesos

"Vamos a vacunar a los profesionales de la salud mayores de 35 años, una vez que culminemos con este grupo poblacional seguiremos con los de menor edad", sostuvo el mandatario de los caleños.