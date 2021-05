Pico y cédula en Cali, MIÉRCOLES 5 DE MAYO

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina sigue buscando las alternativas para que la capital del Valle del Cauca no presente más protestas de orden público y así evitar más contagios y ocupación de la UCI. Por tal razón, dijo que se había comunicado con Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro para buscar una solución: “En la mañana de hoy, he llamado al presidente Uribe y he llamado a Petro y he hablado señalando la responsabilidad que tenemos todos de que esta ciudad no sea un escenario de violencia y de guerra. Y he convocado para que entre todos, incluidos ellos, podamos recoger las salidas apropiadas".

PICO Y CÉDULA EN CALI PARA HOY MIÉRCOLES 5 DE MAYO

MIÉRCOLES 5 de mayo: 1, 3, 5, 7, 9.

De acuerdo a lo que informó la Alcaldía de Cali en sus redes sociales, la medida del pico y cédula se mantiene como venía siendo en las últimas semanas; así las cosas, para hoy miércoles 5 de mayo podrán movilizarse los ciudadanos con cédula terminada en dígito impar.

Por otra parte, el mandatario de los caleños informó que “tendremos una Comisión para atender el futuro pico de la pandemia, con apoyos nacionales e internacionales, ampliando el alcance de los planes de vacunación ya establecidos, garantizando el respeto por la ruta hospitalaria, las emergencias de salud, así como las acciones inmediatas para garantizar la recolección de residuos sólidos y el abastecimiento alimentario y de medios e insumos quirúrgicos”.