Luego de la medida tomada por Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, sobre el toque de queda continuo que empezó a regir desde el viernes 15 de enero, 7:00 am, y que culmina el lunes 18 a las 5:00 am, el mandatario pidió as los ciudadanos que se unan a la medida ypara prevenir más contagios en la capital del Valle del Cauca: “la confianza lleva a relajamiento en uso de tapabocas, sitios en donde el conglomerado es amplio y estrecho y definitivamente en donde quien como sintomático no se cuida e irresponsablemente no cuida".

Le puede interesar: ¿Se viene una nueva cuarentena total en Colombia? Gobierno respondió

PICO Y CÉDULA EN CALI PARA ESTE DOMINGO 17 DE ENERO

DOMINGO 17 de enero: 1, 3, 5, 7 y 9.

Por otra parte, resaltó que a pesar de tener la medida del toque de queda, los ciudadanos podrán salir para abastecer de alimentos para sus hogares: “en la medida que vaya solamente una persona por familia, respetando el pico y cédula pertinente”.

Vea también: Minsalud explica por qué no es necesario hacerse una segunda prueba de Covid-19

Cabe resaltar que en las medidas impartidas por la Alcaldía de Cali se encuentran excepto el personal de emergencia, seguridad y médico, quienes pueden transitar por las calles de la ‘Sultana del Valle’, siempre y cuando porten un certificado que avale su profesión.