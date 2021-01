Cali sigue a la espera de la apertura de las jornadas de vacunación, por lo que el alcalde Jorge Iván Ospina se ha ido adelantando a la causa. Por ende, la secretaria de Salud de la capital vallecaucana, Miyerlandi Torres, manifestó que solicitaron permisos al gobierno para hacer la compra de las respectivas dosis.

“Tuvimos una reunión con AstraZeneca y ya solicitamos el permiso al Ministerio de Salud y al presidente para que nos autoricen la compra de vacunas. Lo que queremos es que esta adquisición sea una estrategia de complementariedad, en la que si el Gobierno nos va a mandar un número de vacunas, que Cali pueda aportar unos recursos para comprar más dosis”, declaró Miyerlandi en El País de Cali.

PICO Y CÉDULA EN CALI PARA ESTE LUNES 18 DE ENERO

LUNES 18 de enero: 2, 4, 6, 8 y 0.

Por otra parte, resaltó que existen dos causas para que se genere el aumento de casos en Cali: “No se la toman oportunamente (la prueba del Covid-19) o la gente no está consultando al médico, es decir, tiene síntomas y no cree que pueda ser coronavirus, por lo que solamente derivan en un servicio de urgencias en estado crítico o cuando se sienten muy ahogados o muy asfixiados”.

Finalmente, se busca con las medidas decretadas en los últimos días que la ‘Sultana del Valle’ reduzca la gran cantidad de cifras de contagios: “Esperamos que con las medidas regulatorias y las estrategias de salud pública que hemos implementado, podamos disminuir, no solo la velocidad de contagios, sino la ocupación de las UCI en las próximas dos semanas”.