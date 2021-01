El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le solicitó a los ciudadanos que provienen de otras partes de Colombia que “por favor se aíslen”, puesto que desde las últimas semanas se han hecho “enormes esfuerzos” para cuidar la vida de cada uno de los caleños.

“Están muy equivocados quienes piensan que la indisciplina social y las tensiones psicológicas de la pandemia son atributo único de los estratos más populares”, manifestó el alcalde en sus redes sociales.

PICO Y CÉDULA EN CALI PARA ESTE MIÉRCOLES 13 DE ENERO

MIÉRCOLES 13 de enero: 1, 3, 5, 7 y 9.

Por otra parte, se conoció que las medidas de pico y cédula, ley seca y toque de queda seguirán rigiendo en la ‘Sultana del Valle’, por lo que los horarios de las dos últimas serán de 10:00 pm hasta las 5:00 am; no obstante, los días viernes, sábado y domingo comenzarán desde las 8:00 pm y culminará a las 5:00 am.

Hay que recordar que la secretaria de Salud de la capital valluna, Miyerlandi Torres, comunicó a través de sus redes sociales que estuvo reunida con el mandatario de la ciudad (Jorge Ospina) para revisar los resultados que dejaron las medidas restrictivas implantadas en los días anteriores y así, tomar las decisiones para los siguientes días.