Cali sigue decretando medidas drásticas con el fin de aplacar los contagios que se han presentado en los últimos días en la capital del Valle del Cauca. Por esta razón, el alcalde Jorge Iván Ospina dictó que el fin de semana (23 y 24 de enero) habrá toque de queda y ley seca, pero no de forma continua.

Los horarios de las medidas anunciadas anteriormente van desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del siguiente día.

PICO Y CÉDULA EN CALI PARA ESTE SÁBADO 23 DE ENERO



SÁBADO 23 de enero: 2, 4, 6, 8 Y 0.

Hay que recordar que la ciudad ha tenido los últimos tres fines de semana estas medidas, por lo cual, Ospina resaltó que el Ministerio de Salud le hizo una petición: "nos pidió restringir comunicación con municipios aledaños, pero esto no lo podemos adelantar. Sin embargo, tengo que decirles a los ciudadanos que, si no es necesario, no hagan estos viajes".

Además de ello, le comentó a sus ciudadanos que en caso de ir disminuyendo los contagios, las medidas que se han decretado en los últimos días podrían disminuir: “podríamos flexibilizar las medidas de forma progresiva, pero si tenemos un asomo de que el brote (del Covid-19) se enciende, no dudaremos en tomar mayores medidas restrictivas. No pondremos en riesgo más vidas".