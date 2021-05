Pico y cédula en Cali, VIERNES 7 DE MAYO

Debido a las protestas que se han presentado en los últimos días en los diferentes municipios del Valle del Cauca, los ciudadanos de Cali y la Policía Nacional hicieron un pacto de no agresión para no ocasionar más desmanes y violencia: “Hicimos un compromiso de llevar la fiesta en paz, no vamos a tirar piedras y la Policía no nos van agredir”, se pudo escuchar a través de un video que llegó a la Secretaría de Seguridad de Cali.

Vale señalar que el mandatario Jorge Iván Ospina le había pedido a sus ciudadanos más respeto y cordura ya que, “estamos ante una situación verdaderamente dramática y difícil. Tenemos la carencia total de alimento para nuestros niños y niñas, de medicamentos para nuestros enfermos, de atención para nuestros ancianos, de espacio de vida para nuestras mujeres".

PICO Y CÉDULA EN CALI PARA HOY VIERNES 7 DE MAYO

VIERNES 7 de mayo: 1, 3, 5, 7, 9.

De acuerdo a lo que informó la Alcaldía de Cali en sus redes sociales, la medida del pico y cédula se mantiene como venía en las últimas semanas; así las cosas, para hoy viernes 7 de mayo podrán movilizarse los ciudadanos con cédula terminada en dígito impar.

Asimismo, Ospina indicó que se le ha "pedido a los embajadores una posibilidad de acompañamiento a nuestra ciudad, a nuestro país, un acompañamiento para poder defender los Derechos Humanos, para poder proteger y promocionar los derechos de nuestra gente".