PICO Y CÉDULA en Cartagena, MIÉRCOLES 20 de enero

Aunque el alcalde de los cartageneros, William Dau, ha tomado ciertas medidas para prevenir la propagación del virus, pero hay un grupo de ciudadanos que quieren la revocatoria del mandatario, puesto que para ellos no está cumpliendo a cabalidad con lo pactado.

PICO Y CÉDULA EN CARTAGENA PARA ESTE MIÉRCOLES 20 DE ENERO

MIÉRCOLES 20 de enero: 2, 4, 6, 8 y 0.

“El alcalde William Dau Chamat dijo en su plan de gobierno que iba a ‘erradicar la pobreza’ y hoy Cartagena está sumida en una pobreza más grave que la anterior a su mandato y se dio el lujo de dejar de invertir $80 mil millones de presupuesto en la ciudad. Además, también habló de combatir la corrupción y no hemos visto más que un gabinete lleno de cuestionamientos e inestabilidad incluso en el círculo de confianza más cercano del alcalde”, afirmó Aldo Lora Hernández (uno de los líderes de la campaña) al periódico El Universal.

Por otra parte, Lora manifestó que a Dau “le quedó grande Cartagena. No hay ni siquiera una política pública de prevención para la contención del virus que sea capaz de mitigar la indisciplina social, porque sus medidas son absurdas e ineficientes. Lo que necesitamos es una política de salubridad pública educativa para prevenir. Sin campañas educativas la ciudad no se va a componer. Necesitamos un alcalde que no gobierne solo para los ricos, sino que lo haga para los pobres como tanto afirmó en su campaña”.

Hay que recordar que la ciudad heroica tiene ley seca, por lo cual está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas desde las 12:00 am hasta las 10:00 am del día siguiente.