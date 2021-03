Pico y cédula en MEDELLÍN para el DOMINGO 28 de marzo

Luis Fernando Suárez, gobernador encargado, decidió implementar el pico y cédula, la ley seca y el toque de queda con el fin de reducir los contagios entre los ciudadanos en el departamento antioqueño.

El gobernador, a parte de las medidas mencionadas anteriormente, decretó Alerta Roja Hospitalaria desde el pasado viernes 26 de marzo, la cual irá hasta el próximo martes 13 de abril, debido al incremento de los contagios del coronavirus.

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA ESTE DOMINGO 28 DE MARZO

DOMINGO 28 de marzo: 2, 4, 6, 8 y 0.

“Habilitar camas implica disponer de equipos y de todo el personal de apoyo. Ayer anunciamos la activación de 30 nuevas Unidades de Cuidados Intensivos”, sostuvo Suárez en una rueda de prensa.

Cabe resaltar que el gobernador de Antioquia señaló que esta es una "medida restrictiva para el ingreso a establecimientos de comercio. Están exceptuados los hoteles, iglesias y restaurantes". Por consiguiente, se determinó que en los días impares podrán movilizarse los ciudadanos con el número de cédula impar; podrán hacer compras en comercios autorizados, así como trámites notariales y bancarios.

Asimismo, recalcó que en esta Semana Santa "no es el momento para hacer reuniones con más de 4 o 5 personas". y el toque de queda inicia a partir de las 12:00 am hasta las 5:00 am del siguiente día.