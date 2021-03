Pico y cédula en MEDELLÍN para el JUEVES 25 de marzo

El gobernador (e) del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez, le manifestó a todos los ciudadanos antioqueños que debido a las ocupaciones de las UCI y los contagios que se han presentado, volverán medidas como el pico y cédula, toque de queda y la ley seca, esto con el fin de prevenir los aumentos de contagios del coronavirus.

"Nos preocupa que con esto quede mucho público aglomerado en las afueras, por lo que hicimos un llamado a los alcaldes para que sean rigurosos en evitar estas aglomeraciones", manifestó Suárez en la rueda de prensa. A continuación, las personas que pueden acceder a comercios, bancos o notarias este jueves.

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA ESTE JUEVES 25 DE MARZO

JUEVES 5 de marzo: 1, 3, 5, 7 y 9.

Cabe resaltar que en los días impares solamente podrán movilizarse los ciudadanos con el número de cédula impar para hacer sus respectivas diligencias, y viceversa. No obstante, la medida no aplica para hoteles, restaurantes e iglesias donde se tendrá en cuenta un aforo con el fin de evitar aglomeraciones.

Por otra parte, el gobernador Suárez recordó que en esta época de Semana Santa, “vacunar con un pico alto de covid hace que sea mucha más compleja la situación. No es el momento para hacer reuniones con más de 4 o 5 personas". Hay que recordar que el toque de queda inicia a partir de las 12:00 am hasta las 5:00 am del siguiente día.