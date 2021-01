Pico y cédula en MEDELLÍN para el LUNES 18 de enero

Con la finalización del toque de queda decretado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, las autoridades no quieren bajar la guardia y por ende, piden a sus ciudadanos cumplir con las normas de bioseguridad para evitar cualquier contagio del virus.

El mandatario ha expresado en sus redes sociales que el “Nivel de ocupación UCI está en sus máximos desde que inició la pandemia. Efectos del 31 de diciembre aún se sienten y empiezan a llegar personas a UCI que se contagiaron en puente de Reyes”.

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA ESTE LUNES 18 DE ENERO

LUNES 18 de enero: 2, 4, 6, 8 y 0.

Por tal razón, las autoridades sanitarias han mostrado las asombrosas cifras para que los ciudadanos tomen conciencia y así se autocuiden cuando tengan que salir a las calles de la ‘capital de la montaña’ a realizar sus respectivas diligencias.

Hay que recordar que en días pasados el mandatario había estudiado la posibilidad de regresar con el 4x3 (cuatro días de actividades por 3 de confinamiento): “Tenemos la esperanza de que si no hay cepa, no se necesite el 4x3”; no obstante, depende de la ciudadanía, quienes deben acatar y cumplir con las medidas instauradas.