Pico y cédula en MEDELLÍN para el LUNES 25 de enero

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, manifestó que asistirá a la audiencia pública programada el día de hoy, en el cual se abordará el proceso donde varios ciudadanos piden su revocatoria del mandato al no estar de acuerdo con las medidas decretadas en el año de gobierno que lleva.

"Si no fueran por estos mecanismos de participación ciudadana, yo no estaría acá. Voy a ir a ese comité. Me habían dicho que se podía enviar a un abogado, pero no, personalmente voy a ir a dar la cara”, fueron las declaraciones del mandatario.

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA ESTE LUNES 25 DE ENERO

LUNES 25 de enero: 1, 3, 5, 7 y 9.

A pesar de estar luchando junto a su gabinete y el del gobernador, Quintero fue claro al expresar que si bien es cierto se ha concentrado en las medidas para evitar los contagios de sus ciudadanos, asistirá para “mostrar lo que estamos haciendo por Medellín. La otra semana tenemos una muy buena noticia sobre la gran transformación de la ciudad".

Hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral tendrá emisión de la audiencia a partir de las 10:00 am, la cual podrá ser observada a través de un Facebook Live que transmitirá la entidad.

Por otra parte, tan pronto se dé por terminada la audiencia, el comité promotor podrá recibir las planillas para que recolecten 90.000 firmas (como mínimo) para continuar con la revocatoria del mandatario Quintero.