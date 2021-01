Pico y cédula en MEDELLÍN para el MIÉRCOLES 13 de enero

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, anunció que, por el momento, no se instaurarán nuevas medidas restrictivas; sin embargo, dejó ver que en caso de que se sigan presentando los aumentos de contagios del virus se estudiarán otras alternativas para reducir la propagación del mismo: “En el peor de los escenarios volveríamos al 4 x 3 (cuatro días de actividades por 3 de confinamiento). Tenemos la esperanza de que si no hay cepa, no se necesite el 4x3”, sostuvo el mandatario.

Le puede interesar: Plan nacional de vacunación contra la Covid-19: así funcionará

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA ESTE MIÉRCOLES 13 DE ENERO

MIÉRCOLES 13 de enero: 1, 3, 5, 7 y 9.

Por otra parte, Quintero resaltó que la capital de Antioquia ya lleva tres puentes de restricción y por ende, “ya han pagado el costo de parar el contagio y no habría que asumir otro costo adicional. La vida es lo primero y si se tiene que tomar esa medida, se toma".

Vea también: Todo sobre el toque de queda nocturno en Bogotá: horararios y hasta cuándo va la medida

Hay que resaltar que a través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, recomendó a los ciudadanos que hay un audio con su voz que ronda por los medios, el cual dice que la cuarentena irá hasta el 13 de abril del presente año; por lo que Quintero dejó claro que fue una grabación del año anterior y por ende, “no corresponde a la realidad que hoy vivimos”.