Pico y cédula en Medellín para el miércoles 23 de diciembre

Luego que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decretará toque de queda para la capital antioqueña con el fin de prevenir que el Covid-19 siga afectando a la ciudad y al departamento de Antioquia, diversas han sido las reacciones del comercio en general.



Sin embargo, el alcalde se encargó de llamarle la atención a los comerciantes, debido a que no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19: "Están vendiendo con aglomeraciones inaceptables, algunos no han querido cumplir con las normas de bioseguridad, uno ve imágenes y videos de cómo está el interior de algunos locales y uno dice, estas personas están pensando en vender y vender y no se están dando cuenta que están poniendo en riesgo la vida de muchas personas", dijo.



PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA ESTE MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 23 de diciembre: 1, 3, 5, 7 y 9.



Aunque el alumbrado de la capital antioqueña tuvo que suspenderse para inicios de enero del 2021, se pudo conocer a través de EPM que las personas que estén interesados en conocer las luces navideñas podrán realizarlo de forma virtual.

Sin importar si es ciudadano de Medellín o del exterior, con solo un click podrá recorrer todo el alumbrado que se dispuso para que los colombianos tuvieran un momento de esparcimiento con sus seres queridos.



Por tal razón, podrán ingresar a www.alumbrados.epm.com.co y con un recorrido en 360° conocerán todo el alumbrado que se encuentra situado en Parques del Río.