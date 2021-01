Pico y cédula en MEDELLÍN para el VIERNES 8 de enero

La emergencia en Antioquia no para, por lo que sus dirigentes, en cabeza de su gobernador (e) Luis Fernando Suárez y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, han procurado tomar las mejores decisiones para salvaguardar la vida de los ciudadanos con los pico y cédulas y toques de quedas.

Por tal razón, luego de la reunión que tuvieron los encargados del departamento antioqueño, estos consideraron que dichas medidas impartidas servirán para reducir en un alto porcentaje las aglomeraciones y el aumento de contagios.

Le puede interesar: Plan nacional de vacunación contra la Covid-19: así funcionará

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA ESTE VIERNES 8 DE ENERO

VIERNES 8 de enero: 2, 4, 6, 8 y 0.

A través de sus redes sociales, Daniel Quintero le expresó a los ciudadanos que si no se hubiesen tomados las decisiones anunciadas hasta ahora, el sistema de salud habría colapsado: “De no haber tomado las decisiones de toque de queda el 24 y 31 para esta época nuestro sistema de salud habría colapsado. Habríamos apagado la vida de cientos de personas por no actuar a tiempo. Hay decisiones duras, pero se toman pensando en la gente”.

Vea también: ¿Cual fue la nueva advertencia de Iván Duque por la nueva ola de contagios?

Por otra parte, el gobernador fue enfático al recordarle a los antioqueños cómo se maneja el toque de queda y hasta qué día regirá la medida: “a partir del 6 de enero hasta el 11 de enero, todos los días desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pico y cédula como venía operando con números pares e impares, del 6 al 11 de enero. Finalmente, ley seca a partir del viernes 8 de enero a las 10 de la noche, hasta el lunes festivo a las 23:59 horas”.