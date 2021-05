Aunque en el departamento de Antioquia los casos han disminuido en cierto porcentaje, el gobernador (e), Luis Fernando Suárez, indicó que no ha sido como se esperaba: “Este ritmo de recuperación no es suficiente para liberar de presión al sistema de salud. Entendemos el agotamiento del comercio, de la gente, pero no podemos bajar la guardia”.

Asimismo, resaltó que “están dadas las condiciones para flexibilizar un poco las medidas, pero seguiremos analizándolas cada semana, para definir las rutas de trabajo a seguir. Es necesario seguirse cuidando”.

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA HOY MARTES 11 DE MAYO

MARTES 11 de mayo: 1, 3, 5, 7 y 9.

El pico y cédula restringe “el ingreso a establecimientos de comercio. Están exceptuados los hoteles, iglesias y restaurantes". Así las cosas, hoy no podrán movilizarse los ciudadanos con cédula de ciudadanía terminada en número impar.

"Hay quienes nos piden hacer unas restricciones más estrictas, pero también hay quienes nos piden tener apertura completa. Creemos que hoy es posible flexibilizar las restricciones que se venían implementando desde abril", finalizó el gobernador de Antioquia.