En los últimos días, el gobernador (E) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, decretó que el departamento tendría las medidas de pico y cédula, toque y queda y ley seca con el fin de evitar el aumento de contagios y ocupación en las UCI.

Por tal razón, Suárez manifestó que esta situación “nos preocupa que quede mucho público aglomerado en las afueras, por lo que hicimos un llamado a los alcaldes para que sean rigurosos en evitar estas aglomeraciones".

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA HOY MARTES 30 DE MARZO

MARTES 30 de marzo: 2, 4, 6, 8 y 0.

Cabe resaltar que el gobernador de Antioquia señaló que esta es una "medida restrictiva para el ingreso a establecimientos de comercio. Están exceptuados los hoteles, iglesias y restaurantes". Por consiguiente, se determinó que en los días pares no podrán movilizarse los ciudadanos con el número de cédula par para hacer compras en comercios autorizados, así como trámites notariales y bancarios.

Por consiguiente, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, informó que “podríamos evitar cierres adicionales si los mayores de 60 años y sus hijos se cuidan, se lavan las manos, se ponen el tapabocas y no van a aglomeraciones, y así no haríamos cierres jueves, viernes, sábado y domingo. Muchos creyeron que al vacunar al mayor de 80 años, los otros se podían ir de fiesta. Se confiaron y no sabían del peligro".

Según Quintero, en las próximas horas tendrá una reunión con el gobernador Suárez para hacer que estas medidas sean unificadas en todo Antioquia y de esta manera, entren a funcionar desde el jueves 1 de abril hasta el domingo 4 del mismo mes.