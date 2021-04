El alcalde de Medellín, Daniel Quintero anunció a través de sus redes sociales que "desde este momento, mayores de 70 años pueden asistir sin agendamiento previo para aplicarse la vacuna contra la Covid-19 en cualquiera de los siguientes 78 puntos de vacunación".

No obstante, varias entidades de salud salieron a desmentir lo dicho por Quintero como lo hizo el Hospital Pablo Tobón Uribe: “En el momento no estamos realizando el proceso de vacunación para público en general. A la fecha continuamos vacunando al talento humano del sector salud asignado por la Secretaría de Salud de Medellín”. Asimismo lo hizo la Clínica El Rosario: “Es importante aclarar que a la fecha no contamos con los biológicos para iniciar el proceso de vacunación a los usuarios”.

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA HOY VIERNES 9 DE ABRIL

VIERNES 9 de abril: 1, 3, 5, 7 y 9.

Por otra parte, el gobernador de Antioquia Luis Fernando Suárez, fue enfático que el pico y cédula será una "medida restrictiva para el ingreso a establecimientos de comercio. Están exceptuados los hoteles, iglesias y restaurantes". Por consiguiente, se determinó que en los días impares podrán movilizarse los ciudadanos con el número de cédula par que quieran hacer compras en comercios autorizados, así como trámites notariales y bancarios.

Debido a la publicación del alcalde Quintero en sus redes sociales; el concejal Daniel Duque comentó que es "triste tener que salir a desmentir al Alcalde en una cosa tan delicada en estos momentos pero es que toca: varias de esas IPS, por ejemplo la Clínica El Rosario y el Hospital Pablo Tobón Uribe afirman que no cuentan con vacunas para llevar a cabo este proceso”.