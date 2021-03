Pico y cédula en Santa Marta, martes 16 de marzo

A pesar que varias ciudades de Colombia han bajado sus porcentajes de ocupaciones en la Unidades de Cuidados Intensivos, una de ellas, Santa Marta, volvió a decretar medidas para evitar el contagio entre sus visitantes y ciudadanos.

A partir de este martes 16 de marzo, la Alcaldía de Santa Marta, con la aprobación del Ministerio del Interior, decretó que en las zonas rurales y urbanas habrá ley seca, toque de queda y pico y cédula con el fin de bajar los casos positivos de coronavirus que se han presentado en las últimas semanas.

Le puede interesar: Ingreso Solidario BANCOLOMBIA: qué hacer si no recibo el pago de marzo

Según la resolución 059 emitida del Ministerio del Interior y la alcaldesa Virna Jhonson, “a partir de las 8 de la noche solo podrán circular domiciliarios que hacen parte de restaurantes, droguerías, supermercados y tiendas de barrio. Además del personal de salud y los trabajados de entidades policiales, bomberos o que hacen parte de la cadena de abastecimiento de alimentos”.

PICO Y CÉDULA EN SANTA MARTA PARA ESTE MARTES 16 DE FEBRERO

MARTES 16 de febrero: 1, 2 y 3.

Hay que recordar que con el pico y cédula, los ciudadanos que su documento de identidad termine en los últimos dígitos mencionados anteriormente, no podrán “realizar la adquisición y pagos de bienes y servicios en los establecimientos bancarios y financieros, notarias, curadurías, Oficina de Instrumentos Públicos, Registraduría del Estado Civil, supermercados, supertiendas, tiendas de cadenas, centros comerciales, Mercado Público, Secretaría de Movilidad Distrital y el SIETT".

Vea también: Ingreso Solidario $160.000 pesos: qué novedades habría para el pago de marzo

No obstante, es importante aclarar que la medida del pico y cédula no cubre a los hoteles, parques recreacionales y restaurantes, los cuales no deberán poner en marcha dicha medida, cumpliendo eso sí con los respectivos protocolos de bioseguridad exigidos.