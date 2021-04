Pico y placa en Bogotá post-Semana Santa: así será la medida

Para miles de personas termina el corto descanso por la Semana Santa y ya se preparan para reanudar sus actividades a partir de este lunes 5 de abril.

Por esta razón, en medio del agite por alistar las cosas para la semana que entra, como los uniformes de los colegios, el overol del trabajo, el mercado, entre otros, es importante tener en cuenta cómo funcionará el pico y placa para no ganarse una multa por descuidado.

La medida para vehículos particulares entre el lunes 5 de abril y el domingo 11 no tendrá cambios; es decir, seguirá aplicando entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m., y desde las 3:00 p.m. hasta 7:30 p.m. Asimismo, se llevará a cabo según el último número de la placa.

Lunes, 5 de abril: 1, 3, 5, 7 y 9

Martes, 6 de abril: 2, 4, 6 , 8 y 0

Miércoles, 7 de abril: 1, 3, 5, 7 y 9

Jueves, 8 de abril: 2, 4, 6 , 8 y 0

Viernes, 9 de abril: 1, 3, 5, 7 y 9

Sábado, 10 de abril: no aplica

Domingo, 11 de abril: no aplica

En cambio, para los taxistas la restricción será durante todo el día y funcionará de la siguiente manera:

Lunes, 5 de abril: 7 y 8

Martes, 6 de abril: 9 y 0

Miércoles, 7 de abril: 1 y 2

Jueves, 8 de abril: 3 y 4

Viernes, 9 de abril: 5 y 6

Sábado, 10 de abril: 7 y 8

Domingo, 11 de abril: no aplica

Tenga muy en cuenta que la multa por no respetar la norma es de $438.000; además, el vehículo le será inmovilizado.