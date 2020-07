Pico y placa en Bogotá: semana del 21 al 5 de julio

Al respecto, las autoridades han señalado que de momento no se volverá a dar la aplicación de la norma, mientras se mantenga la medida de confinamiento que ha dispuesto el Gobierno como medida de precaución frente a la propagación del coronavirus.

Y es que no se aplica porque en general está restringida la movilidad en la ciudad, salvo para quienes son parte de las excepciones que siguen vigentes. Por eso, mucho OJO porque aunque no hay pico y placa si no se es parte de esas singularidades puede ser objeto de un comparendo.