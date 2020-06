Pipe Bueno: ¿padrastro? Luisa Fernanda W aclara rumores y habla de Legarda

Luisa Fernanda W se encuentra en la mira de los internautas debido a que recientemente decidió darle fin al rumor de que su expareja el fallecido Fabio Legarda, le había regalo a Milán, un perrito de raza Pomerania.

La influenciadora había recibido numerosos comentarios de que ahora Pipe Bueno era el nuevo papá de Milán, pues el cantante popular ha compartido en sus redes sociales el gran cariño que le ha tomado al perrito en tan corto tiempo.

Por esta razón, Luisa usó su cuenta oficial de Instagram para aclarar el mal entendido y asegurar que ella lo compró.

“Para las personas que me preguntan cómo conseguí a Milán, yo lo compre nadie me lo regalo. De hecho, compre dos como Milán, el otro es Moscú y se lo regale a una amiga de cumpleaños”, confesó.

Seguido de esto, varios de sus seguidores le mostraron su apoyo.

“¿Y si fuera de Legarda qué? O sea, Pipe tiene que odiar al perrito y apartarlo porque se lo regalo la ex pareja. Ese muchacho murió y la gente no acepta”, “Así es y quién la sigue desde hace años sabe que es de ella y así mismo le regaló otro igual a su amiga Danny Duque”, “La gente no supera a Luisa ni a Legarda”, fueron algunos de los mensajes que recibió.