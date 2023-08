Piscinas gratis en Bogotá: dónde quedan y cuáles son los horarios

Muchas familias aprovechan épocas del año como los puentes festivos para hacer planes fuera de Bogotá. Uno de los favoritos es ir a piscina en diferentes puntos de Colombia.

También hay quienes se quedan en la ciudad durante esos días, por lo que buscan un plan adecuado para disfrutar los días de descanso. Aunque el clima de la capital del país suele ser templado, hay lugares en los que los bogotanos pueden ir a piscina de forma gratuita.

Algunos parques de Bogotá cuentan con piscina donde las personas mayores de cinco años pueden ingresar gratis en un horario específico. Eso sí, deben cumplir con ciertos requisitos como llevar el documento de identidad, usar gorro, traje de baño y elementos de aseo.

Por otra parte, el interesado debe firmar un formato de exoneración de responsabilidad y además llevar un certificado de aptitud médica para que pueda hacer uso de estos espacios.

Para conocer la ubicación de las piscinas gratuitas en Bogotá, puede ingresar a la página web del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) y revisar los requisitos para que pueda asistir a ellas.

¿Dónde están las piscinas gratuitas en Bogotá?

Parque Sauzalito

Dirección: Diagonal 22B N° 68D-43

Horarios: Martes a viernes de 11:00 a.m. a 12:00 m, 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Sábados de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. y domingos con ingreso a las 2:00 p.m., 3:00 p.m. y 4:00 p.m.

Parque el Virrey Sur

Dirección: Calle 93 Sur N° 3A-03

Horarios: Martes a viernes de 11:00 a.m. a 12:00 m, 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Sábados de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. y domingos con ingreso a las 2:00 p.m., 3:00 p.m. y 4:00 p.m.

Parque Meissen

Dirección: Av. Calle 62 Sur N° 16-00

Horarios: Martes a viernes con ingreso a las 11:00 a.m., 1:00 p.m., 2:00 p.m., 3:00 p.m. y 4:00 p.m.

Domingo de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Parque Patio Bonito

Dirección: Carrera 88 D con Avenida 89 entre Calle 33 Bis sur y Calle 34 Bis A sur

Horarios: Martes a viernes con ingreso a las 8:00 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m. y 12:00 m.

Parque La Serena

Dirección: Carrera 86 90A – 00

Horarios: Martes - viernes 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Sábados: 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Domingos: 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Parque Candelaria La Nueva

Dirección: Calle 62 Sur 22i – 47

Horarios: Martes, jueves y viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 3:00 p.m.; miércoles: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00p.m.

Parque Autopista Sur

Dirección: Carrera 72 # 57 h 94 Sur

Horarios: Martes: 7:00 a.m. a 9:00 a.m., 11:00 a.m. a 2:00 p.m., 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Miércoles, jueves y viernes: 7:00 a.m. a 12:00 m., 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sábado: 7:00 a.m. a 9:00 a.m., 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Domingo: 7:00 a.m. a 8:00 a.m., 10:00 a.m. a 12:00 m., 1:00 p.m. a 5:00 p.m.