Polémica en la familia de Fredy Rincón por supuesta indemnización

Hijos del fallecido exfutbolista Freddy Rincón aseguran que no buscan indemnización por el accidente de su padre. Aseguran que hay familiares mal intencionados.

Sebastián Rincón, uno de los cuatro hijos del exfutbolista Freddy Rincón, manifestó a través de redes sociales sentir tristeza tener una familia que se “quiera aprovechar de una situación de estas”, refiriéndose a los familiares del ‘coloso de Buenaventura’ que contrataron un abogado para pedir indemnización por la muerte del ídolo del fútbol.

Le puede interesar: Freddy Rincón, a dos años de su muerte es recordado por FIFA

"Hay que aclarar que los familiares que están demandando en este proceso que es un hermano y los sobrinos de Freddy Rincón, aceptaron la solicitud de suspensión de la audiencia que propuso la aseguradora Seguros Bolívar que hizo un ofrecimiento", manifestó Felipe Hurtado, apoderado de la familia demandante.

Y es que algunos de los familiares del astro del fútbol Freddy Rincón han pedido indemnización por la muerte del deportista; aseguran que el conductor del alimentador del MIO iba con exceso de velocidad.

“Supuestamente se pasó el semáforo en rojo, si el conductor del bus hubiese ido a 30 kilómetros, es claro, obvio y lógico que el señor Freddy Rincón, no hubiese fallecido. Por lo tanto, la causa eficiente de la muerte de Freddy no fue ningún semáforo. Si no que fue la velocidad del bus”, argumentó el jurista.

Le puede interesar: Un recuerdo inolvidable: Manuela Vanegas y el gol que trajo a la memoria el tanto de Freddy Rincón

La acción civil es en contra de Blanco y Negro Masivo, el conductor del bus y la aseguradora que asegura el patrimonio de la empresa de transporte.



Sebastián Rincón agregó que ni él ni su hermando Stiven Rincón han buscado indemnización por la muerte de su padre, agregando que hay familiares mal intencionados que buscan lucrarse y que él no lo va a permitir.