¿Por qué el papa Francisco no acudió a la 'Misa Crismal' este jueves santo?

El papa Francisco, que aún convalece de su infección respiratoria, no acudió a la 'Misa Crismal' celebrada en la basílica de San Pedro, pero se le espera en la tarde de hoy en la cárcel Regina Coeli de Roma para la misa del Jueves Santo. Sin embargo, el Vaticano no ha confirmado esta visita, ya que dependerá de su estado de salud.



Con la 'Misa Crismal' se abre el llamado Triduo pascual y comienzan los ritos de la Semana Santa, con la ya prevista ausencia del papa Francisco tras la grave infección respiratoria por la que tuvo que estar ingresado 38 días en el hospital Gemelli de Roma, del que fue dado de alta el 23 de marzo.



La misa fue oficiada por el cardenal Domenico Calcagno. Sin embargo, se filtró que el papa Francisco no dejará de acudir esta tarde a uno de los actos más simbólicos de su pontificado: la visita a una cárcel para la misa en Coena Domini, en la que la Iglesia conmemora la Última Cena de Jesús y su gesto de lavar los pies a sus discípulos.

La noticia no ha sido confirmada por el Vaticano, que ha preferido evitar pronunciarse sobre la presencia del papa en los ritos de la Semana Santa, ya que todo dependerá de cómo se sienta Francisco.



Según se ha podido saber, la reunión sería privada alrededor de las 16.00 (15.00 GMT) y el saludo a los internos debería ser breve. Francisco ya estuvo en 2018 en la prisión cercana al Vaticano, en el barrio de Trastevere y lavó los pies a 12 reclusos, tres de ellos mujeres.



Desde el inicio de su pontificado, Bergoglio ha elegido centros de refugiados y cárceles para el tradicional lavado de los pies. Un ritual al que el papa no quiere renunciar ni siquiera ahora, pese a que hace menos de un mes que regresó a casa del hospital.



A pesar de que continúa su convalecencia, el papa va incorporándose poco a poco al trabajo y este miércoles por la mañana, recibió al personal y a la dirección del hospital Gemelli, junto a los médicos y enfermeras vaticanos, para agradecerles la atención que le brindaron durante los 38 días de hospitalización.

El papa ha delegado en varios cardenales la celebración de los ritos y el tradicional 'Viacrucis' será presidido por el cardenal Baldassare Reina, vicario para la diócesis de Roma, pero los textos de las meditaciones han sido escritos por el pontífice.



Finalmente, aún se desconoce si el papa podrá dar la bendición 'Urbi et Orbi' de la Pascua que se realiza en el balcón de la Logia central de la fachada de la basílica de San Pedro el Domingo de Resurrección. EFE