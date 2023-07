¿Por qué Tulio Gómez se lanzó a la Gobernación del Valle y no a la Alcaldía de Cali?

Tulio Gómez, el máximo accionista de América, sueña con un nuevo cargo, pues desde hace varias semanas se especulaba con que se lanzaría a la Alcaldía de Cali e incluso recogió firmas en vista de no pretendía hacerlo por un partido.

Sin embargo, la historia ha dado un vuelco, y ahora, es un hecho que Tulio Gómez se lanza a la Gobernación del Valle del Cauca. Incluso el empresario reconoció la razón de su decisión.

Lo que hay detrás de Tulio Gómez y su intención de ser gobernador del Valle

En un diálogo con 'Semana', Tulio afirmó que no se lanzó a la Alcaldía "porque mis hijas no están de acuerdo con que yo sea candidato, dicen que es mucho desgaste".

Asimismo, el empresario dijo que "hay muchos temas aquí de ciudad que atañen al departamento: infraestructura, el sector agropecuario. Desde la Gobernación, sin duda, se pueden hacer más cosas, obviamente, trabajando con un buen alcalde".

Además, acerca de los rumores que apuntan que está imposibilitado para ser alcalde, Gómez fue conciso y confirmó que no es así: "Yo no tengo ninguna inhabilidad. Hablan de un contrato local, pero yo no recibo plata del Estado ni el Estado recibe plata de mí".

Ahora, en cuanto a la posibilidad de que se una a un partido neutro, como se lo propusieron, Gómez no ve lejana la probabilidad y dijo que "nunca he estado en política, nunca he pertenecido a ningún partido, nunca he tenido un jefe político. Yo la voy bien con todos. Yo pienso que hay que defender al empresario, al pobre, a la población más vulnerable".

¿Cuándo son las elecciones de alcaldes y gobernadores en Colombia?

Cabe recordar que las elecciones en Colombia para alcaldes y gobernadores serán el domingo 29 de octubre de 2023.