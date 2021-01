Presidente Duque explicó por qué han aumentado los casos de covid-19 en el país

El presidente de la República, Iván Duque, envió un mensaje a la ciudadanía para que “esta semana y las próximas que vienen cumplan con las técnicas de distanciamiento, protocolos de bioseguridad y que no se caiga en aglomeraciones”.

El jefe del Estado dijo que desde el inicio de la pandemia, “hemos adoptado medidas para disminuir la velocidad y propagación del virus”, por lo que “si no nos cuidamos y aplicamos los protocolos de bioseguridad, nadie lo hará por nosotros. El virus no se ha ido, cuidémonos, la vacunación está muy cerca en este 2021”.

En ese sentido, dijo que “tenemos una presión por patologías de covid y por otras patologías y hemos tomado medidas para bajar la presión en UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) por comportamientos de desórdenes”.

Dijo que “también se dijo que ha habido poca cantidad de medicamentos pero eso ya se resolvió; están garantizados los medicamentos para las próximas semanas”.

Frente al recurso humano, dijo que “se está evaluando el número de médicos en las zonas en las que se están dando los picos; no todas las ciudades están comportándose igual y las decisiones deben enfocarse en quitar presión”.

Cabe recordar que en el caso de Bogotá, se confirmó que en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén habrá cuarentena desde el martes 5 de enero a las cero horas, durante 14 días, y debido al aumento de casos de coronavirus.

En ese sentido, solo podrá salir una persona por núcleo familiar a comprar productos de primera necesidad, así como servicios de farmacias.

Solo se podrán hacer esas compras entre las 5:00 a.m. y 8:00 p.m., tal como funcionó el año pasado. Así las cosas, los habitantes de Suba, Engativá y Usaquén no podrán circular entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m; Sin embargo, se podrá pedir alimentos a domicilio.

De igual forma, en las tres localidades no podrá operar el comercio que no sea esencial y habrá ley seca durante los fines de semana. Solo habrá autorización para que salga el personal de salud, así como prestadores de servicios esenciales.