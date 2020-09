¿Qué dijo Donald Trump sobre Gustavo Petro y por qué hubo polémica?

Durante un encuentro con "Latinos por Trump" en Doral, Florida, el presidente Donald Trump aseguró que Joe Biden se ha rendido con los narcoterroristas colombianos, y señaló cómo el demócrata aceptó el apoyo "del socialista Gustavo Petro”.

"La administración pasada se rindió con los narcoterroristas en Colombia. Y ustedes saben qué pasa allí. Joe Biden recibió el respaldo del socialista colombiano Gustavo Petro, nada bueno, no?, no es un buen respaldo. Un antiguo miembro de la guerrilla del M-19. No es bueno", dijo el presidente ante varios latinos, a los que les prometió que en su nuevo gobierno, estará trabajando cerca con Colombia para erradicar el problema de la droga de la región.

President @realDonaldTrump: Obama and Biden "surrendered to the narco-terrorists in Colombia"#LatinosForTrump pic.twitter.com/Kmzwy07yvg — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) September 25, 2020

No es la primera vez que Trump tiene en boca al senador Gustavo Petro en su campaña presidencial. Hace unos meses, su equipo difundió un video de más de 30 segundos en el que compara a Joe Biden con Petro, Maduro y Fidel Castro, para referirse al "verdadero progresismo". Es una táctica que ya es costumbre que aplique el mandatario frente al electorado latino de la Florida, la mayoría muy republicana o conservadora.

En este encuentro, Trump también pidió por la liberación de Cuba, y criticó nuevamente a la administración Obama-Biden porque "traicionó al pueblo cubano y enriqueció al régimen de Castro".

Siguiendo la lógica discursiva de su campaña, Trump alertó a los latinos presentes de que Biden está buscando aumentar sus impuestos de manera sustancial y "pondrá en peligro la economía de Florida".

El programa de este viernes es intenso. El presidente empezó con la mesa redonda con "Latinos por Trump" en Doral. Luego dará discurso sobre la situación económica de los afroestadounidenses en Atlanta, Georgia. Tendrá reunión de recaudación de fondos en el Hotel Trump, en la capital, Washington DC; y finalmente, un mitin de campaña en Newport News, Virginia.

El objetivo del mandatario republicano es cubrir todos los frentes, como lo hizo con éxito en 2016, pero también marcar el contraste con su oponente demócrata que ha apostado por un ritmo mucho menos frenético.