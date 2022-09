¿Qué dijo Gustavo Petro de la ministra de Minas por leer en el Congreso?

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, volvió a ser noticia, y esta vez fue por el regaño que recibió por leer durante su intervención en la Comisión V del Senado de la República.

Por este sucedo, la ministra ha hizo criticada por muchos colombianos y políticos, ya que dicen que Vélez no tiene conocimiento de lo que estaba hablando y por eso tuvo que tener un apoyo y leer.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de Twitter, defendió a Irene Vélez y dijo que si las personas colocaran en sus redes sociales el video completo, se darían cuenta que es una ministra que sabe de la materia.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”, señaló el mandatario.

Ministra leyó en su intervención

La ministra de Minas estaba hablando de las medidas que se están tomando ante el incremento de las tarifas de energía en Colombia, por esta razón, Vélez se puso al leer lo que tenía preparado sobre el tema.

Sin embargo, fue interrumpida por el senador Inti Asprilla, quien le dijo que podía seguir con su intervención, pero que no podía leer ya que la ley lo prohíbe.

“Simplemente señora ministra, proceda con su intervención, pero hay que en el cuidado para no dar la impresión de estar leyendo ya que está prohibido por la Ley Quinta”, afirmó Asprilla.

Luego, la ministra afirmó que no sabía y que el texto lo iba a utilizar para guiarse. “Vale, no sabía. Entonces voy a simplemente guiarme”, expresó.