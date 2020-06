¿Qué es la pansexualidad y quienes se han declarado?

El pasado 3 de junio la actriz y modelo británica, Cara Delevingne, dijo en una entrevista con el medio estadounidense, Variety, que se identificaba como pansexual. "Siempre permaneceré, creo, como pansexual... Me enamoro de la persona, y eso es todo. Me atrae la persona". Y, como ya había sucedido anteriormente con Miley Cyrus o Bella Thorne, quienes también son pansexuales, la declaración de Delevingne disparó las búsquedas en torno a lo que significa esta orientación sexual.

En un artículo publicado en Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) - organización dedicada al activismo LGBTI - se define: "Si bien ser bisexual significa sentirse atraído por más de un género, ser pansexual significa sentirse atraído por todas las identidades de género, o ser atraído hacia las personas sin importar el género o sexo".

Es de recordar que, en 2016, la cantante Miley Cyrus dijo en entrevista con Variety que era pansexual.

Por otro lado, Brendon Urie, vocalista de la banda estadounidense de rock Panic! at the Disco comparte su misma orientación sexual y lo reveló mediante una entrevista con la revista estadounidense 'Paper'. "Se me podría calificar como pansexual", expresó.

A mediados de 2019, la actriz Bella Thorne también dijo ser pansexual en medio de una entrevista con ABC News. "En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres, no tiene que ser un chico o una chica (...) literalmente lo que te gusta es la personalidad. Te gusta el ser", reseña Infobae.