¿Qué llevó a mujer a salir por ventana durante el temblor? Revelan insólito motivo

El pasado 17 de agosto, Colombia fue sacudida por varios sismos que alertaron a ciudadanos de las principales ciudades, pues desde hace varios años no se registraban temblores tan fuertes y prolongados como los de esta semana.

Fue tanto el pánico que sintieron las personas, que una mujer venezolana identificada como María Liz Moreno Mosquera, de 26 años, tomó la decisión de salir por la ventana, provocando un fatal desenlace, en el barrio Madelena de Bogotá.

Lea también: Temblor en Colombia: así reportaron el sismo en televisión en vivo

Según lo dio a conocer una mujer en su cuenta de Twitter, los hechos se registraron en el conjunto que reside actualmente y se mostró completamente afectada con el fallecimiento de la joven.

“Me tiene muy triste lo de mi vecina, me tiene en shock, me tiene con miedo, me tiene pensativa y achantada (...) No pudimos hacer nada”, dice la usuaria.

De igual manera, otro testigo indicó que "cuando estábamos bajando, los que estaban en el edificio de al frente estaban gritando: 'Ten cuidado, qué estás haciendo, qué estás haciendo'. Cuando bajamos ya ella estaba cayendo".

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también lamentó este fallecimiento.

Lea más: Sigue temblando en Colombia: Tercer fuerte sismo en menos de una hora

“[Este] hecho lo acompañamos con equipos de salud. […] Aparentemente, la mujer tuvo un descontrol nervioso”, explicó López.

¿Por qué salió por la ventana?

Según lo han dado a conocer fuentes cercanas a la víctima, la mujer habría llegado la noche anterior a ese apartamento en compañía de un amigo, que sería el dueño del apartamento. En la mañana de este inusual 17 de agosto, el hombre se habría ido a trabajar, por lo que la mujer quedó descansando en una de las habitaciones.

Otra persona, que tenía en arriendo una de las habitaciones, también madrugó a laborar, pero no se percató de la presencia de María Liz Moreno Mosquera, por lo que cerró el apartamento con llave.

Cuando se presenta el primer temblor, cerca del mediodía, la mujer hace saber por medio de mensajes a varias personas que estaba angustiada porque no tenía como salir del apartamento ante una posible emergencia.

Cuando se registra el segundo temblor, la mujer desesperada decide salir por la ventana, con el fin de lograr llegar hasta el primer piso por toda la fachada, pero con tan mala suerte que cae al vacío y muere de manera inmediata.

Las autoridades aún siguen investigando las razones que llevaron a esta mujer a salir por la ventana.