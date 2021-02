¿Qué pasará con los gastrobares en Bogotá? hay nuevas medidas

De otro lado, los establecimientos gastronómicos podrán funcionar entre las 5:00 a.m. y la medianoche. Para los domicilios, por su parte, no hay restricción de horario.

Cabe resaltar que algunos bares, para poder cumplir con la norma, cambiaron su matrícula mercantil y de esa forma se convirtieron en restaurantes.

Las medidas en Bogotá

El pico y cédula ya no está funcionando en la ciudad, de modo que ya no es necesario presentar el documento de identidad a la entrada de los establecimientos. Además, ya no son obligatorias la toma de temperatura y la instalación de tapetes con desinfectantes: no hay evidencia de que sean medidas efectivas para prevenir contagios.

El decreto 055 establece también los horarios en los que podrán funcionar los negocios: