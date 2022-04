¿Qué pasó con Whatsapp y cuáles son las fallas que presenta a esta hora?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Millones de personas hacen uso de ella para la comunicación con amigos, familiares y el ámbito laboral, ya que se organizan grupos para que el trabajo sea más fructífero.

No obstante, usuarios a través de redes sociales, han manifestado que la app presenta caídas en su servicio, ya que los mensajes no llegan a su destino, por lo que no se trata de malas conexiones a internet.

Pero no solo es la aplicación dentro de sus teléfonos móviles, también su versión web ha presentado intermitencias, ya que muchos usuarios reportaron que se les ha dificultado iniciar sesión.

Las primeras quejas se registraron alrededor de las 3:00 p.m

Los problemas más reportados fueron: Envío de mensajes (67 por ciento), Aplicación (29 por ciento) y Sitio web (4 por ciento). Además, es un problema que se ha presentado de manera global y ha afectado a Colombia y varios países en el mundo, a pesar de que se desconoce qué pudo haber ocasionado este inconveniente.

La empresa, dentro de su servicio técnico, ya hizo un pequeño reporte, en el que notificó que están trabajando para dar con el problema, y poder solucionarlo lo más pronto posible, y así restablecer el servicio.