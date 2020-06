Recibos de gas y luz de junio se podrán pagar a cuotas

El Ministerio de Minas y Energía anunció que la opción de diferir el pago de los servicios de gas y energía eléctrica también se aplicará en los recibos de junio. Cabe recordar que este beneficio, inicialmente, era para las facturas de abril y mayo.

Los usuarios de estratos 1 y 2 podrán diferir hasta por 36 meses la parte del consumo no subsidiado y no deberán pagar algún recargo adicional, y si cancelan a tiempo sus recibos, habrá un descuento del 10 % en el valor no subsidiado.

En el caso de los estratos 3 y 4, los plazos pueden ser de hasta 24 meses. Por su parte, los usuarios de estratos 5 y 6 tendrán la opción de llegar a un acuerdo con el operador del servicio para diferir los pagos.

De otro lado, el Ministerio de Minas y Energía anunció que la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y otras entidades financieras podrán crear "líneas de redescuento con tasa compensada" para las empresas que prestan servicio de energía y gas en los estratos 1 y 2.

"Para los usuarios de estratos 3 y 4 el Gobierno Nacional también ha dispuesto líneas de liquidez con banca de desarrollo privada", agrega el Ministerio.

Facturas de agua

Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, reiteró este sábado que los recibos de agua y alcantarillado de estratos 1 y 2 pueden pagarse hasta en 36 cuotas mientras dure la emergencia sanitaria. Para los de 3 y 4, la opción es por 24 cuotas. Y los de estratos 5 y 6, así como los usuarios comerciales e industriales, pueden diferir el pago "previo acuerdo con el prestador".

“Estimamos que aproximadamente 17 millones de personas de los estratos 1 y 2 se están acogiendo a esta medida, con un impacto económico al mes de 474.500 millones de pesos. Para los estratos 3 y 4, el estimativo es de unos 11 millones de personas, lo que equivale a 200.000 millones de pesos diferidos en tarifas. Para los estratos 5, 6, comerciales e industriales se proyectan unos cuatro millones de beneficiarios", dijo Malagón, citado por un comunicado.